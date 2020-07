Crescem receios de que os EUA comprem todos os tratamentos para a covid-19

Os Estados Unidos adquiriram a quase a totalidade do medicamento anti-viral Remdesivir, que já se mostrou ser eficaz em pacientes graves de covid-19, para os próximos três meses. É mais um sinal do unilateralismo americano e uma consequência, dizem especialistas, do funcionamento do mercado livre no acesso a medicamentos e vacinas, prejudicando os países mais pobres.

