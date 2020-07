O que esperar da presidência alemã da União Europeia: breve guia

A pandemia de covid-19 obrigou à revisão e reajustamento do programa do trio de presidências que hoje começa com a Alemanha, prossegue com Portugal no início do próximo ano e termina com a Eslovénia em Julho de 2021. Reconstruir a UE do forte abalo do coronavírus passou a ser o grande objectivo. Por isso, o foco nos próximos meses estará na promoção da retoma da actividade económica, na transformação da economia, no reforço do pilar social, na protecção do ambiente e na reforma institucional.

Continuar a ler