Covid-19: com o seu discurso negacionista, Bolsonaro levou os apoiantes para o “matadouro”

De cada vez que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fez declarações em que desvalorizava o perigo da pandemia da covid-19, o isolamento social nas cidades do país caiu de imediato, revela um estudo preliminar aos efeitos políticos do discurso do chefe de Estado.

O estudo destaca cinco momentos entre Março e Abril em que Bolsonaro desvalorizou as consequências da pandemia ou se mostrou contrário às medidas de isolamento social para travar o contágio. Logo a seguir a todos eles, a taxa de distanciamento social caiu em todo o país, revelaram os autores do estudo “Ideologia, isolamento e morte: uma análise dos efeitos do bolsonarismo na pandemia de covid-19” à Folha de São Paulo.

O gráfico mostrado pelo jornal revela uma oscilação recorrente do isolamento social no Brasil, mas nos cinco momentos analisados coincidem com quedas no respeito às medidas restritivas. A taxa de isolamento social foi medida a partir dos dados de geolocalização dos telemóveis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os autores também verificaram que o número de mortos por covid-19 foi mais elevado nos municípios onde Bolsonaro obteve mais votação nas eleições presidenciais de 2018. “É como se, com o seu discurso, Bolsonaro tivesse levado os seus eleitores ao matadouro”, diz à Folha o professor da Universidade Federal do ABC, Ivan Filipe Fernandes, um dos autores do estudo.

Nessas cidades, a adesão às medidas de isolamento social também foi mais reduzida, de acordo com os dados do estudo, que ainda não foi publicado e aguarda revisão científica, diz a Folha.

Bolsonaro tem sido muito criticado pela forma como tem gerido a pandemia do novo coronavírus, cuja propagação fez do Brasil um dos epicentros do contágio a nível global. O balanço mais recente aponta para mais de 1,4 milhões de casos confirmados e quase 60 mil mortos. Esta semana, a União Europeia recomendou o encerramento das fronteiras a pessoas provenientes do Brasil por causa da situação epidemiológica no maior país sul-americano.