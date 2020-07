Mais de 70% dos russos concorda em permitir a Putin governar até 2036

O Presidente russo, Vladimir Putin, venceu o referendo às reformas constitucionais que o vai permitir manter-se no poder até 2036. Os votos ainda estão a ser contados, mas, até ao momento, 72% dos eleitores votaram “sim” na consulta popular.

A participação eleitoral ultrapassou os 60% e em algumas regiões chegou mesmo a ser superior a 90%. A organização não-governamental Golos, que se dedica a monitorizar actos eleitorais na Rússia, disse ter recebido centenas de queixas, incluindo de casos em que um eleitor votou mais que uma vez e de patrões a pressionarem os trabalhadores para que votassem a favor das reformas.

A vitória nas urnas significa que Putin, que cumpre o segundo mandato consecutivo, o limite constitucional, mas o quarto no total desde o ano 2000, vai poder manter-se no poder até 2036, quando tiver 83 anos, superando Josef Estaline, e dar-lhe novos poderes para dissolver o Parlamento e influenciar o sistema judicial. As reformas também vão consagrar o ultra-conservadorismo e o nacionalismo russo na lei fundamental, proibindo a secessão de territórios, por exemplo.

A consulta popular foi uma exigência de Putin, para reforçar a sua legitimidade no palco internacional, depois de o Parlamento e o Tribunal Constitucional terem dado luz verde às reformas. A vitória do Presidente já era dada quase como certa e, em contexto de pandemia de covid-19, as mesas de voto mantiveram-se abertas por uma semana, para evitar filas de espera que favorecessem o contágio.

O referendo esteve inicialmente agendado para 22 de Abril, mas foi adiado por causa da pandemia de covid-19, convocando-o depois para 1 de Julho. A Rússia é o terceiro país com mais casos de covid-19 no mundo, tendo-se registado mais de 653 mil e mais de nove mil mortes, de acordo com a contagem da americana Universidade Johns Hopkins.