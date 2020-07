Transformar a crise numa oportunidade

1. Não podiam ser mais elevadas as expectativas que rodeiam a presidência alemã da União Europeia. Sucedem-se os títulos promissores em quase toda a imprensa europeia. O rosto da chanceler percorre as páginas dos jornais, as suas palavras são reproduzidas e interpretadas cuidadosamente. Há seis meses, Angela Merkel era dada como “politicamente acabada”, apenas a cumprir a fase final do seu quarto mandato na chancelaria de Berlim, já na sombra da disputa interna do seu partido em torno da sucessão. A Alemanha mergulhara numa crise existencial sobre o seu papel na Europa e no mundo, ignorando as vozes que apelavam à sua responsabilidade de liderar a Europa em tempos cada vez mais controversos. A presidência alemã não prometia mais do que gerir a continuidade da agenda europeia, na sombra de uma nova Comissão.

