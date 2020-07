Kanye West aplaudido por single sobre racismo e criticado por mencionar a riqueza da família

Kanye West recebeu aplausos, mas também críticas, na terça-feira, quando lançou um novo single sobre racismo e fé. No dia anterior, o artista tinha felicitado a esposa Kim Kardashian pelo seu estatuto de multimilionária.

West foi atacado pelos meios de comunicação social por ter divulgado a riqueza da sua família durante a pandemia que tirou o emprego a 36 milhões de norte-americanos. Horas depois, lançou o single e vídeo Wash Us in the Blood que mistura referências à religião e ao racismo sistemático sentido nos Estados Unidos. No vídeo aparecem imagens mais recentes dos protestos contra a morte de negros às mãos das autoridades.

Alguns críticos apontaram o single ​do próximo álbum de West, God's Country, a melhor música do artista, nos últimos anos. O britânico The Guardian considerou o último lançamento de West, que conta com a colaboração de Travis Scott, um “estudo intensamente poderoso sobre raça e fé” que apresenta uma “visão apocalíptica da América”.

Depois de a marca de cosméticos Coty Inc ter comprado 20% da linha KKW da Kim Kardashian — avaliando a marca de maquilhagem em mil milhões de dólares —, na segunda-feira, Kanye partilhou o orgulho sentido no momento. “Estou tão orgulhoso da minha bela esposa Kim Kardashian West por se ter tornado oficialmente uma multimilionária”, escreveu no Twitter. No entanto, a Forbes estima a riqueza de Kim Kardashian em 900 milhões de dólares, o mesmo valor da riqueza de Kylie Jenner, que a revista já não considera multimilionária.

“Todos sentimos a tua alegria, Kanye — esta é exactamente a notícia que todos precisávamos enquanto o mundo está a ser devastado por uma pandemia e um desastre económico”, reagiu o apresentador de televisão britânico Piers Morgan, em resposta às felicitações do artista, na mesma rede social.

Ainda na semana passada, West fez um acordo de dez anos com a Gap para uma nova linha baseada na sua marca de roupa Yeezy. A Forbes estima a riqueza de West em 1,3 mil milhões de dólares.