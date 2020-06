Depois de três meses “muito duros”, reabre a fronteira e a Extremadura espera pelos portugueses

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha já estão abertas à circulação de turistas, depois de mais de três meses fechadas para evitar a propagação da covid-19. No dia em que o Rei de Espanha, o Presidente da República Portuguesa, e os primeiros-ministros de ambos os lados da fronteira se reúnem no Caia para um acto simbólico, ouvimos a consejera da Cultura, Turismo e Desporto da Junta de Extremadura, Nuria Flores.

