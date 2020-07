Tivoli Hotels & Resorts lança campanha especial no Algarve

A Tivoli Hotels & Resorts lançou a campanha especial Exclusive Escape nos seus hotéis do Algarve (Tivoli Marina Vilamoura, Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, Tivoli Marina Portimão, Tivoli Lagos Algarve Resort, The Residences at Victoria by Tivoli). Para reservas a partir de três noites, os clientes usufruem de uma oferta entre 25% e 30%, para além de um crédito para utilizar ao longo da estadia.

A campanha é válida para estadias até 18 de Outubro e o cliente pode optar por incluir na sua reserva o pequeno-almoço ou a meia-pensão. O cancelamento é gratuito até sete dias antes da chegada. As reservas, feitas através do website da marca, que totalizarem mais de 500€ recebem um voucher que pode ir até 150€ para utilizar em serviços do hotel.

Para garantir a segurança de clientes e de colaboradores, a marca Tivoli redefiniu a experiência do cliente com base no programa “Feel Safe at Tivoli”, complementando as medidas já tomadas no âmbito do selo do Turismo de Portugal Clean&Safe , atribuído a todos os hotéis da marca.

Segundo comunicado, o programa “Feel Safe at Tivoli” reviu todas as operações da empresa e adaptou os serviços desde a chegada ao hotel até à experiência nos quartos, restauração e actividades de lazer, com o reforço dos processos de limpeza e desinfecção, de comunicação e serviços digitais; reorganizou os layouts para garantir o distanciamento físico e procedeu ao controlo da purificação do ar e da água. O plano de medidas permite o funcionamento dos hotéis com garantia máxima de segurança para clientes e colaboradores, garante o mesmo comunicado.

Texto editado por Sandra Silva Costa