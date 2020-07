Região do Dão lança campanha para apoiar vinhos e restauração

Direccionada para o mercado nacional, a campanha “Portugueses Dão a Volta” resulta da readaptação do plano de promoção dos vinhos do Dão idealizado para este ano, devido à pandemia de covid-19. “Fizemos um trocadilho com a nossa denominação de origem, que é Dão”, explicou à agência Lusa o presidente da CVR Dão, Arlindo Cunha, acrescentando que o vinho do Dão ajudará “a ganhar ânimo para esse regresso à normalidade”.

Segundo o responsável, os últimos meses têm sido “muito difíceis para os produtores de vinho, sobretudo para os produtores engarrafadores (vinhos de quinta), que vendiam no canal Horeca”, que abrange hotéis, restaurantes e cafés. “Esse canal ficou completamente parado durante dois meses e agora está a recuperar muito devagarinho”, contou.

Arlindo Cunha referiu que, “nos meses de Maio e Abril, a redução das vendas em relação ao ano anterior foi da ordem dos 30%”, mas a percentagem é diferente nos vários segmentos. “Os mais afectados foram precisamente os que se vendiam no canal Horeca, ou seja, vinhos engarrafados de gama média e superior”, explicou.

O responsável lembrou que esse canal “vendia muito vinho para os turistas que estavam a circular” em Portugal. “Neste segmento de vinhos de categoria média e superior tínhamos muita exportação, mas a pandemia também afectou os nossos principais mercados, que eram essencialmente Estados Unidos e Brasil. Tudo isso conjugado, deu esse impacto bastante negativo”, lamentou.

A campanha estará em vigor durante os próximos meses. Atendendo à sua variedade e complexidade, os vinhos do Dão são considerados ideais para harmonizações gastronómicas e para serem partilhados à mesa.