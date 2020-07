Terminou a “borla” para comerciantes e particulares nos pagamentos digitais e com cartão

Duas das medidas excepcionais criadas para minorar o impacto da pandemia de Covid-19, a suspensão da comissão fixa, a suportar pelos comerciantes, pela aceitação de pagamentos com cartão, e isenção de custos a particulares, pela utilização dos canais digitais, como o homebanking, terminaram esta terça-feira. As medidas pretendiam incentivar o uso de cartões, em detrimento do manuseamento de notas ou moedas, mais susceptíveis de propagação do coronavírus, e apoiar cidadão financeiramente afectados pela pandemia.

Continuar a ler