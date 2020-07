Sporting vence Gil Vicente em dia de aniversário

Em dia de 114.º aniversário, o Sporting chegou à sua melhor série da temporada, com um triunfo por 2-1 sobre o Gil Vicente em jogo da 29.ª jornada da I Liga. Foi o quarto triunfo consecutivo dos “leões” - a melhor série da época - e alcançado de forma tranquila com uma boa exibição colectiva e o brilho individual de Gonzalo Plata, com uma um golo e influência decisiva no outro.

Com esta vitória, o Sporting de Rúben Amorim (que ainda não perdeu desde que chegou ao cargo) consolidou o seu terceiro lugar (tem 55 pontos, mais cinco que o Sp. Braga) e aproximou-se do segundo classificado Benfica - os “encarnados” têm 59. Já o Gil Vicente, vai manter os seus 30 pontos e 11.º lugar.