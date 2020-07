Coimbra recebe final da Taça de Portugal e Supertaça é suspensa

A final da Taça de Portugal em futebol, entre Benfica e FC Porto, agendada para 1 de Agosto, vai disputar-se no Estádio Cidade de Coimbra, às 20h45, revelou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A FPF anunciou o local e o horário do encontro no seu site oficial na Internet, cerca de duas semanas depois de ter indicado a nova data. A final da prova “rainha”, habitualmente disputada no final de Maio no Estádio Nacional, em Oeiras, foi adiada devido à pandemia de covid-19.

Já a Supertaça está suspensa. Em comunicado, a FPF dá conta de um entendimento entre FC Porto e Benfica, finalistas da Taça de Portugal e, respectivamente, primeiro e segundo classificados da I Liga portuguesa, que disputariam o troféu no arranque da próxima época.

A FPF e os clubes chegaram a um entendimento e “acordaram na suspensão do jogo em nome dos interesses do futebol português”, uma vez que em Setembro haverá jogos referentes às competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa), refere a FPF, justificando a medida com a necessidade de “aliviar o calendário das equipas portuguesas nessa fase da época, em defesa da posição de Portugal no ranking da UEFA”.