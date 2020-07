Cédric Soares marca na estreia pelo Arsenal

Foi uma estreia auspiciosa a que o português Cédric Soares teve nesta quarta-feira, com a camisola do Arsenal. Isto porque o defesa internacional português foi o autor do quarto golo dos “gunners" na goleada por 4-0 sobre o Norwich.

O lateral direito ex-Southampton começou o jogo da 32.ª jornada no banco de suplentes, mas foi lançado por Mikel Arteta aos 77 minutos, para instantes depois (81') rematar de fora de área de pé esquerdo e fechar o resultado com contornos de goleada.

Antes, Pierre-Emerick Aubameyang colocou os “gunners” na frente aos 33 minutos, graças a uma oferta do guarda-redes Tim Krul, que foi passivo ao tentar aliviar a bola e permitiu a intercepção ao avançado.

Quatro minutos depois, o gabonês ofereceu o golo ao suíço Granit Xhaka (37') e, já depois do intervalo, bisou (67') no Emirates, igualando Jamie Vardy, do Leicester, no topo dos melhores marcadores, ambos com 19.

A formação londrina subiu ao sétimo posto, com 46 pontos, e ultrapassou o Tottenham, de José Mourinho, que tem menos um jogo, enquanto o Norwich mantêm-se como “lanterna-vermelha” da prova, com 21.

Sem vencer há três partidas, o Leicester, sem o lesionado Ricardo Pereira, saiu derrotado de Goodisson Park, por 2-1, num encontro em que o melhor que conseguiu foi reduzir pelos pés do nigeriano Iheanacho (51'), depois do brasileiro Richarlison (10') e do islandês Sigurdsson, de penálti, terem marcado para os “toffees”.

O Everton, que teve André Gomes a titular, ao contrário do guarda-redes João Virgínia, que não saiu do banco de suplentes, soma 44 pontos, na 11.ª posição.

Já o Leicester, com 55, pode perder o último lugar do pódio para o Chelsea, caso os “blues” vençam nesta quarta-feira em casa do West Ham.

Quanto ao Newcastle continua a dar sequência aos bons resultados na Premier League e, desta vez, foi ao terreno do aflito Bournemouth, 19.º, com 27, alcançar um triunfo (4-1) fácil.

Os britânicos Dwight Gayle (cinco) e Sean Longstaff (30'), o paraguaio Miguel Almiron (57') e o austríaco Valentino Lazaro anotaram os golos dos visitantes no Vitality Stadium, que permitiram aos “magpies” subir ao 13.º posto, agora com 42.

O médio Dan Gosling (90+4) fez o golo de honra dos “cherries” já em tempo de compensação.