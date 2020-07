Belenenses SAD e Tondela empatam em duelo de “aflitos”

O Belenenses SAD e o Tondela empataram esta quarta-feira, 1-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre duas equipas que lutam pela permanência.

Na partida disputada na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa do Belenenses SAD até ao final da época, foi o Tondela a inaugurar o marcador por intermédio de Ronan (9'), com Cassierra a empatar a partida aos 39’.

Com este empate, o Belenenses SAD, que somou o quarto jogo sem vencer, está em 14.º, com 31 pontos, enquanto o Tondela, que vai em três jogos sem ganhar, é 15.º, com 30. O Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção, soma 27 pontos.