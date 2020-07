Sporting vence Gil Vicente em dia de aniversário

Quem não gostaria de uma equipa com Damas, Figo, Balakov, Peyroteo, Jesus Correia ou Jordão? Todos jogaram e brilharam, em épocas diferentes, com a camisola do Sporting e os seus nomes, por uma noite, apareceram nas camisolas “leoninas”, uma iniciativa a assinalar o 114.º aniversário do clube e o lançamento dos equipamentos para 2020-21. Se algum dos actuais jogadores do Sporting vai atingir esse estatuto de lenda, ainda é cedo para dizer, para não dizer que seria irrealista estar a fazer esse tipo de exercício. Mas há futuro neste jovem Sporting que derrotou nesta quarta-feira o Gil Vicente por 2-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga. Disso não há qualquer dúvida.

Esta quarta vitória consecutiva (melhor série da época) teve vários efeitos. Consolidou o terceiro lugar para o Sporting, que passou a ter cinco pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, e diminuiu para nove a diferença em relação ao Benfica, tornando a chegada ao segundo lugar uma missão menos impossível a cinco jornadas do fim. E Rúben Amorim manteve o seu estatuto de treinador invicto (cinco vitórias e um empate) enquanto vai preparando o futuro com todos os jovens — estrearam-se mais dois, Tiago Tomás e Joelson.