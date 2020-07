Ricardo Carriço toma conta da personagem de Pedro Lima em Amar Demais

A TVI anunciou esta quarta-feira que Ricardo Carriço tomará conta da personagem Gabriel Villanova na telenovela Amar Demais, com estreia prevista para Setembro. Villanova era a personagem de Pedro Lima, que morreu a 20 de Junho. Apesar de o actor ter deixado cenas gravadas, a TVI preferiu regravar toda a acção desde o início.

O comunicado da TVI explica que Carriço, descrito como amigo do falecido colega, já não fazia ficção no canal há dez anos, por alturas da telenovela Flor do Mar. O actor tem passado os últimos anos na SIC, onde integrou, no ano passado, o elenco de Golpe de Sorte.

Amar Demais gira à volta de um homem que, depois de duas décadas preso por um crime que não cometeu, tenta provar a sua inocência e refazer a sua vida quando volta à liberdade.