Pixies, Jarvis Cocker e Idles no Vodafone Paredes de Coura de 2021

A organização do festival Vodafone Paredes de Coura comunicou esta quarta-feira os primeiros nomes para a edição de 2021. “Agora já podemos contar os dias até voltarmos ao Couraíso” é a frase que abre o anúncio, através do qual ficamos a saber que o festival decorrerá de 18 a 21 de Agosto do próximo ano, junto à praia fluvial do Taboão.

Entre as primeiras confirmações há lugar para veteranos como os Pixies ou o britânico Jarvis Cocker, bem como para bandas rock em ascensão como os ingleses Idles ou os suecos Viagra Boys, o mesmo se aplicando a figuras das músicas urbanas como a rapper americana Princess Nokia ou o britânico Slowthai. Para manobras mais livres haverá de contar com os BadBadNotGood ou os Floating Points de Sam Shepard. Alex G, Beabadoobee, Mall Grab, Woods, Tommy Cash, Squid ou Haai foram outros dos nomes que se ficaram a conhecer.

Os passes e bilhetes adquiridos para a edição que era para acontecer este ano serão válidos para 2021, sendo necessário fazer a troca num posto de venda a partir de 15 de Julho, e até 31 de Março do próximo ano. Este período aplica-se também aos pedidos de reembolso. Para quem ainda não tem passe, os mesmos estarão à venda a partir desta quinta-feira nos locais habituais, pelo valor de 110 euros.