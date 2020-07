Coros de Portugal querem directivas específicas da DGS para o regresso aos palcos

A associação Coros Portugal, que representa mais de um milhar de grupos corais, pediu uma audiência à Direcção-Geral da Saúde (DGS) com o objectivo de estabelecimento de “um documento oficial conjunto que sirva de referência para as boas práticas de ensaio” e posteriormente dos espectáculos deste sector da vida cultural (e comunitária) no país.

Continuar a ler