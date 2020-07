Beavis & Butt-Head vão voltar à televisão. “Parece a altura certa de ficar estúpido de novo”

Beavis & Butt-Head, a dupla de adolescentes metaleiros, imaturos e viciados em televisão que protagonizou uma série de culto na MTV entre 1993 e 1997, vai voltar aos ecrãs. Só que desta vez os episódios vão passar no canal norte-americano Comedy Central.

O acordo actual entre o criador da série, Mike Judge, e a produtora 3 Arts Entertainment é criar uma série com duas temporadas, adaptadas ao mundo actual, com episódios especiais e spinoffs da série de animação. Será Judge a escrever, produzir e gravar as vozes dos dois personagens.

“Parece a altura certa para ficar estúpido de novo”, resumiu Mike Judge num comunicado.

A série foi um dos grandes sucessos de televisivos da década de 1990, centrando-se em torno de dois excêntricos adolescentes com comentários (caricatos e pouco sábios) sobre vídeos de música e situações triviais do dia-a-dia.

Os personagens saltaram para o grande ecrã em 1996 com Beavis e Butt-Head Do America. Em 2011, a série foi renovada pela primeira vez para uma pequena temporada na MTV. Apesar do sucesso, o canal não avançou mais com o programa de comédia. Actualmente, o investimento da estação está em reality shows, sem guião, direccionados para um público feminino mais jovem.

Por ora, são poucos os detalhes sobre a nova série, embora seja possível que os personagens apareçam mais crescidos. Em comunicado, a Comedy Central frisa que a série será “re-imaginada” em vez de meramente renovada. “Nesta nova versão, ‘Beavis’ e ‘Butt-Head’ vão entrar num novo mundo da geração Z”, lê-se na apresentação da série que nota que os episódios terão material para apelar à nova geração Z (geração de pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 1990 até ao início do ano 2010) e aos pais da geração X (pessoas nascidas a partir dos anos 1960 até ao final dos anos 1970).

A nova casa de Beavis e Butt-Head, a Comedy Central, já tinha por hábito passar antigas temporadas da série ao longo dos anos. “Estamos entusiasmados por estar a trabalhar com o Mike Judge e a fantástica equipa da 3 Arts de novo com o investimento em animação para adultos no Comedy Central”, disse em comunicado Chris McCarthy, presidente da divisão de entretenimento e jovens da ViacomCBS que gere a Comedy Central. “O Beavis e Butt-Head foram uma voz definidora de uma geração, e mal podemos esperar para vê-los a navegar as águas traiçoeiras de um mundo a anos-luz do deles.”