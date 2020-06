Wharton School volta a liderar a lista dos melhores MBA

A Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, continua a ter o melhor MBA para executivos do mundo, na avaliação da consultora britânica Quacquarelli Symonds.

A QS divulgou nesta terça-feira o seu ranking anual de MBA, edição 2020. São no total 141 as formações analisadas e ordenadas, com base em informação recolhida junto das instituições de ensino, mas também dos empregadores (um dos aspectos analisados é a reputação dos MBA entre quem recruta executivos a nível mundial). A única instituição portuguesa a aparecer na lista é a Porto Business School, a escola de negócios da Universidade do Porto (PBS). O Executive MBA da PBS está na 86.ª posição.

A Wharton School ocupa, pelo terceiro ano consecutivo, a primeira posição, informa a QS em comunicado. Em segundo lugar no ranking encontra-se a IESE Business School, da Universidade de Navarra, Espanha, e em terceiro a escola francesa de altos estudos comerciais, a HEC Paris.

Segue-se, em quarto no ranking global dos MBA para executivos da QS, o MIT Sloan School of Managment, nos EUA, e, em quinto, o programa da London Business School, no Reino Unido.

Numa nota metodológica a QS faz saber que tem em conta na sua avaliação a reputação dos programas entre os empregadores (foram analisadas as respostas de 6000 que recrutaram, nos últimos anos, pessoas com um MBA) mas também a reputação entre a comunidade académica (a QS informa que entre 2014 e 2019 considerou as respostas de mais de cinco mil académicos com experiência nas áreas de gestão e negócios). O perfil dos alunos que frequentam os programas, os ganhos destes em termos salariais após a realização do programa e a diversidade (nomeadamente o número de mulheres inscritas em cada MBA) são outros dos aspectos tidos em conta.

No top 20 deste ranking há nove instituições europeias, nove norte-americanas, a CUHK Business School, em Hong Kong, e a National University of Singapore Business School. A lista completa pode ser consultada aqui.

Os programas de instituições europeias para além dos mencionados são: o do INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas), em França; Oxford (Said); IE Business School​ e a ESADE, ambas em Espanha; Cambridge (Judge) e Warwick Business School, no Reino Unido​.