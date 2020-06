“Várias coisas correram mal” na resposta à covid-19 em Lisboa, diz Medina

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, considerou esta segunda-feira que “várias coisas correram mal” na gestão da pandemia na região de Lisboa.

“Várias coisas correram mal e é importante reconhecer. Quem não reconhece que há um problema, não tem capacidade de resolver um problema”, começou por referir no habitual comentário na TVI24.

Para Medina, o que falhou em primeiro lugar foi “o facto de se ter instalado um sentimento de que tudo isto estava ultrapassado, que não havia vírus, que não havia problema, que a pandemia estava ultrapassada”. “Isto é falso. A situação que estamos a viver na região de Lisboa prova isso mesmo”, afirmou.

Em segundo lugar, “o que falhou foi a informação sobre a real situação que se estava a viver na região de Lisboa e a sua origem”, considera. “Na região de Lisboa, quando começaram a surgir os dados dos novos infectados a subir, as razões que foram aduzidas para essa avaliação mostraram-se claramente insuficientes ou até erradas relativamente ao diagnóstico da situação”, referiu o autarca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além desta falha na “informação do apoio à decisão”, Medina considera também que “falhou a acção no terreno”. Depois do diagnóstico, a acção não foi “eficaz, atempada ou ajustada” e “houve quebra da capacidade de rastreio das cadeias de transmissão”, defendeu.

Para o líder da autarquia de Lisboa, há cinco pontos essenciais no combate à pandemia na região: a “consciência individual” de cada um; a redução da demora nos resultados dos testes; a acção das chefias no terreno, que têm de “pôr ordem na casa” e “agir rápido”; o aumento do “exército da saúde pública no terreno”; e a acção das “equipas mistas”, que envolvem a saúde, segurança social, Protecção Civil, câmaras municipais, entre outros.