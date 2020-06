Profissionais do SNS “não deram o litro, deram o garrafão” na pandemia. Agora um manifesto pede a salvação de ambos

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) soube adaptar-se para responder à pandemia de covid-19 apesar das suas fragilidades, e os seus profissionais envolvidos nesta luta “não deram o litro, deram o garrafão”, mas agora é altura de olhar para o futuro. A expressão e a conclusão é do pneumologista Filipe Froes, que esta terça-feira abriu a conferência Salvar o SNS - Estamos do lado da solução, no Infarmed, em Lisboa. No encontro foi apresentado um manifesto com o mesmo título, desenhado por 20 subscritores, nos quais o especialista se inclui, e que procuram assim apresentar propostas concretas para repensar o SNS.

