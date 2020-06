Prazo das matrículas escolares prolongado por mais 24 horas

O prazo das matrículas escolares para o próximo ano lectivo, que terminava esta terça-feira para o pré-escolar e primeiro ano do primeiro ciclo, foi prolongado por mais 24 horas, anunciou o Ministério da Educação em resposta a questões colocadas pelo PÚBLICO.

De acordo com as estimativas do Ministério da Educação, as matrículas no primeiro ciclo já foram efectuadas pela “quase totalidade” dos encarregados de educação e, esta manhã, já tinham sido feitas 94% das matrículas do pré-escolar.

Esta terça-feira à tarde registou-se um “pico de 40 mil transacções por segundo” no Portal das Matrículas, onde estão a ocorrer “operações de robustecimento da operação”, acrescenta o Ministério, uma vez que também decorrem as matrículas para os restantes anos de escolaridade.

A tutela decidiu prolongar o prazo por mais 24 horas para que “todos os procedimentos possam concluir-se com tranquilidade”. Cerca de 85% das matrículas já realizadas foram feitas online, enquanto no ano passado cerca de 75% foram realizadas nas secretarias da escola, refere ainda o Ministério da Educação.

Este ano, a inscrição nas escolas é feita integralmente online, devido à pandemia de covid-19. No primeiro dia do prazo de inscrições, a 4 de Maio, milhares de encarregados de educação concretizaram a inscrição para o próximo ano lectivo, o que levou o Portal das Matrículas a registar atrasos e alguns erros no momento do acesso. O Governo garantiu estar a trabalhar para dar melhores condições ao site.