Eurodeputados pressionam UE a avaliar incidentes na central nuclear de Almaraz

Dois eventos ocorridos nas últimas semanas nos dois reactores da Central Nuclear espanhola de Almaraz, a uma centena de quilómetros de Portugal, estão a fazer aumentar as preocupações entre aqueles que, nos dois países, questionam o prolongamento da vida útil destas instalações até 2028. Os Verdes pediram, esta segunda-feira, a audição urgente do ministro do Ambiente no Parlamento. Esta terça-feira, eurodeputados do PS, PSD e Bloco de Esquerda questionaram a Comissão Europeia, pedindo vigilância em relação a um equipamento que atingirá, em entre 2021 e 2023, os 40 anos de vida útil para o qual foi desenhado.

Continuar a ler