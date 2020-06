Cuidadores informais já podem pedir reconhecimento de estatuto. Prazo alargado nos municípios-piloto

Cuidadores informais de todo o país podem a partir desta quarta-feira requerer o reconhecimento do estatuto. Nos 30 municípios que vão desenvolver os projectos-piloto, foi alargado até ao final deste mês o prazo de o fazer com direito a receber retroactivos desde 1 de Abril, isto quando há lugar a subsídio.

Não fosse a pandemia de covid-19, os projectos-piloto teriam arrancado em Abril. Mesmo assim, sobram dúvidas. No final do formulário de reconhecimento do estatuto lê-se que 30 de Junho de 2020 é o limite de entrega nos serviços de Segurança Social. “Eu tenho agendado para 17 de Julho!”, exclamava uma pessoa no grupo Os Cuidadores Informais no Facebook, tentando perceber aquele desfasamento. “Eu também só consegui agendamento para dia 3”, revelava outra.

Conforme explicou o gabinete da ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a data de 30 de Junho não é limitativa do acesso aos projectos-piloto. Era apenas indicativa do direito ao pagamento retroactivo a 1 de Abril do subsídio do cuidador informal e esse prazo foi alargado até 31 de Julho. A partir desta quarta-feira, os requerimentos podem ser entregues através da Segurança Social Directa.

Atestado médico, não multiuso

Nos últimos tempos, os pedidos de esclarecimento sucediam-se na Associação Nacional de Cuidadores Informais, sem que a direcção fosse capaz de todos satisfazer. Faltava-lhe a informação do ministério que só no início desta semana lhe chegou. Para além do prazo, levantavam-se sérias dúvidas sobre a possibilidade de fazer prova atempada de “condições físicas e psicológicas adequadas aos cuidados a prestar”, tendo em conta a derrogação das juntas médicas até ao final do ano.

No início desta semana, em carta enviada à associação, o ministério esclareceu que o acesso ao estatuto de cuidador informal e ao subsídio de apoio ao cuidador informal principal e às prestações de dependência não dependem de atestado multiuso. Afinal, basta “um atestado médico comprovativo de que o cuidador possui condições físicas e psicológicas adequadas”.

Pode pedir reconhecimento de estatuto como cuidador informal um cônjuge ou unido de facto ou um parente até ao 4.º grau maior de 18 anos. Só será considerado principal se cuidar da pessoa de forma permanente, com ela viver em comunhão de habitação e não aufira qualquer remuneração referente a actividade profissional ou aos cuidados que presta.

“O que as pessoas sabem do estatuto é o subsídio”, lamenta Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Ora, isso vai chegar a um pequeno número. Só aos que preencherem as apertadas condições de recurso – os rendimentos de referência do seu agregado familiar têm de ser inferiores a 1,2 Indexante dos Apoios Sociais, o que no ano em curso corresponde a 526,57 euros. “É uma ajuda para quem não tem nada!” Parece-lhe importante ver o estatuto para além disso. Ver, por exemplo, o direito a apoio psicossocial, a formação, a descanso (não só através da Rede de Cuidados Continuados, mas também em estruturas residenciais para idosos e do apoio domiciliário), a protecção da carreira contributiva (ao prever a possibilidade de acesso ao Seguro Social Voluntário).

Vantagens para estudantes ou pais

Maria dos Anjos Catapirra apela a todos os cuidadores que se inscrevam quanto antes. Servirá de base à orçamentação do que no futuro será o alargamento do modelo de 30 para 308 municípios. Questionado pelo PÚBLICO, o ministério explicou que, mesmo fora dos concelhos piloto, quem tiver estatuto reconhecido receberá um cartão de identificação de cuidador informal. E isso permitirá aos estudantes requerer o estatuto de trabalhador-estudante e aos cuidadores não principais que forem pais ou mães beneficiarem do regime de parentalidade previsto no Código de Trabalho.

Para concretizar a conciliação com a vida profissional prevista na lei dos cuidadores, é preciso alterar as leis do trabalho, alargando licenças e prevendo formas de redução de horário. As medidas necessárias deviam ter sido identificadas nos 120 dias que se sucediam à aprovação da lei. Para já, não há sinal delas.