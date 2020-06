Covid-19: mais oito mortes e 229 novos casos. Há mais 300 recuperados

Portugal regista, nesta terça-feira, mais oito mortes por covid-19, um aumento de 0,5% em relação ao dia anterior. No total, já 1576 pessoas morreram desta doença desde o início da epidemia.

Os números desta terça-feira da Direcção-Geral da Saúde dão conta de mais 229 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,5% e que eleva para 42.141​ o número total de casos identificados desde Março. Destes novos casos, 82% foram registados em Lisboa e Vale do Tejo.

Mais duas pessoas foram internadas, um total de 491, das quais 73 estão nos cuidados intensivos (mais duas no que no dia anterior). Existem 1454 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 31.414 ​a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Recuperaram da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 mais 300 pessoas, o que faz aumentar o número total de recuperados para 27.505​. O número diário de recuperados não era tão alto desde o dia 21 de Junho, altura em que foram registados 470 casos de recuperação.

Neste momento há 13.060 casos activos de infecção, menos 79 do que nesta segunda-feira. Este valor é obtido depois de se subtrair o número de mortes e de pessoas recuperadas ao número total de casos confirmados.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que tem o maior número acumulado de casos no país – ao todo, são 19.165 os registos de infecção (188 nas últimas 24 horas) e 473 mortes por covid-19 (cinco nas últimas 24 horas). A região Norte tem 17.521​ casos (mais vinte casos) e 818 mortes (mais uma morte).

No Centro foram registados dez novos casos, num total de 4110 casos de infecção e 248 mortes. O Alentejo tem agora um total de 484 casos (sete novos) e sete mortes desde o início da pandemia, duas registadas nas últimas 24 horas. No Algarve registam-se três novos casos de infecção desde o dia anterior, fazendo com que o total de casos suba para 618 e o número de mortes se mantenha em 15.

A Madeira totaliza 93 casos de infecção (um novo nas últimas 24 horas) e nenhuma morte. Já os Açores registam 150 casos e 15 mortes desde o início da pandemia.

Na distribuição dos casos infectados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3502), seguido por Sintra (2668), Loures (1827), Vila Nova de Gaia (1650), Amadora (1697), Porto (1414), Matosinhos (1292), Braga (1256), Gondomar (1093), Odivelas (1101) e Cascais (952).

Outros concelhos que registam um elevado número de casos são Maia (950), Oeiras (795), Vila Franca de Xira (768), Valongo (763), Guimarães (725), Ovar (690), Coimbra (613), Seixal (590), Almada (588) e Santa Maria da Feira (503).

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 790 são mulheres e 786 homens. Das 1576 vítimas mortais, 1056 estavam acima dos 80 anos. O relatório dá ainda conta da morte de 304 pessoas que tinham entre 70 e 79 anos; 144 com idades entre os 60 e 69 anos, 50 pessoas entre os 50 e os 59 anos, e ainda 18 pessoas entre os 40 e os 49 anos. Há ainda a registar a morte de um homem e de uma mulher que tinham entre 30 e 39 anos e duas mortes em cidadãos que tinham entre 20 e 29 anos (um homem e uma mulher).

Olhando para a caracterização demográfica dos casos confirmados é possível perceber que das 42.141 infecções, 5283 foram detectados em cidadãos acima dos 80 anos, 3039 em pessoas entre os 70 e os 79 anos, 4339 em pessoas entre os 60 e os 69 anos. A faixa etária em que há mais casos confirmados da doença em Portugal é a dos cidadãos entre os 40 e os 49 anos (7013 casos, mais 31 nas últimas 24 horas), aqueles que têm entre 30 e 39 anos (6721 casos, 40 nas últimas 24 horas) e as pessoas entre os 50 e os 59 anos (6616, 26 nas últimas 24 horas). Na faixa etária dos 20-29 anos, há um total de 6146 casos confirmados (mais 44).

Há ainda a destacar os casos confirmados na faixa etária dos dez aos 19 anos (1723, 12 desde segunda) e na faixa etária dos 0 e dos nove anos (1232, 15 desde o dia anterior). No boletim da DGS constam ainda 29 casos cuja idade não é conhecida.