PS vai digitalizar e tornar público arquivo histórico

O PS vai catalogar, digitalizar e disponibilizar para consulta pública os documentos do seu arquivo histórico. É o primeiro partido português a tomar esta iniciativa com o seu espólio histórico. A iniciativa insere-se no projecto Fórum Mário Soares que esta terça-feira será apresentado pelo secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, numa cerimónia que será encerrada pelo secretário-geral, António Costa.

Continuar a ler