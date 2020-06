Portugal e Espanha assinalam quarta-feira reabertura de fronteira

Portugal e Espanha vão assinalar a reabertura da sua fronteira, na quarta-feira, com cerimónias ao mais alto nível, em Badajoz e Elvas, com especial simbolismo político, juntando os chefes de Estado e de Governo dos dois países ibéricos.

A fronteira luso-espanhola esteve encerrada três meses e meio devido à pandemia de covid-19, com pontos de passagem exclusivamente destinados ao transporte de mercadorias e a trabalhadores transfronteiriços.

Horas depois da reabertura, na quarta-feira de manhã, terão lugar as cerimónias oficiais, com a participação do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do rei de Espanha, Felipe VI, do primeiro-ministro português, António Costa, e do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, primeiro, em Badajoz, e depois em Elvas, no distrito de Portalegre.

De acordo com o programa divulgado esta terça-feira, haverá uma cerimónia no Museu Arqueológico de Badajoz, em que serão executados os hinos dos dois países e haverá uma fotografia de família. Quinze minutos mais tarde, decorrerá uma cerimónia semelhante, no Castelo de Elvas.

A ministra da Indústria, Comércio e Turismo espanhola, Reyes Maroto, começou por anunciar a reabertura das fronteiras com Portugal para o dia 22 de Junho, anúncio a que o Governo português reagiu com surpresa, tendo sido depois acertado o dia 01 de Julho.

Espanha foi um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19, doença provocada por um novo coronavírus detectado em Dezembro do ano passado no centro da China, e soma mais de 28 mil mortes num total de cerca de 250 mil casos de infecção contabilizados. Nas últimas semanas, o número de novas infecções e de mortes reportados baixou significativamente. De domingo para segunda-feira, Espanha registou mais três mortes e 84 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde espanhol.

PEV aproveita reabertura das fronteiras com Espanha para exigir fecho de Almaraz Os Verdes vão fazer um protesto pelo encerramento da central nuclear de Almaraz, Espanha, nas cerimónias oficiais de reabertura das fronteiras luso-espanholas na quarta-feira no Caia, Elvas (Portalegre). "Nuclear, não obrigado", um velho slogan ecologista, e "É urgente encerrar Almaraz" são duas palavras de ordem do protesto marcado pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), dias depois de dois incidentes na central que fica a 110 quilómetros em linha recta da fronteira portuguesa. Esta "acção de protesto" acontece depois de "mais dois incidentes, em cinco dias, na central nuclear de Almaraz" e "pouco mais de um mês depois do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol ter dado um parecer favorável ao prolongamento" do seu funcionamento. A central de Almaraz está situada junto ao rio Tejo e faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e Portalegre, sendo Vila Velha de Ródão a primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo depois de o rio entrar em Portugal. Em operação desde 1981 (operação comercial desde 1983), a central está implantada numa zona de risco sísmico e apenas a 110 quilómetros em linha reta da fronteira portuguesa. Os proprietários da central de Almaraz são a Iberdrola (53%), a Endesa (36%) e a Naturgy (11%).