Orçamento suplementar vai prever baixa paga a 100% para doentes com covid-19

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, confirmou esta terça-feira de manhã, em Viana do Castelo, que a proposta do partido de pagamento a 100% do subsídio por isolamento profiláctico e do subsídio por doença no âmbito da covid-19, vai ser aprovada em sede de Orçamento do Estado Suplementar.

“Há uma notícia que julgo que é importante: o acordo para garantir que a baixa médica, o subsídio de doença das pessoas com Covid, seja pago a 100%”, disse Catarina Martins, junto ao Hospital de Viana do Castelo. “A partir de agora, vamos então garantir que essa baixa médica é paga a 100%, esse subsídio de doença, que é verdadeiramente essencial para que as pessoas possam mesmo ficar em casa”, acrescentou.

“Considerando a evolução agora conhecida da doença pandémica covid-19, o Governo procede à adequação da respectiva protecção dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança social, correspondente a 100% da remuneração de referência, até ao limite de 28 dias, no âmbito do subsídio por isolamento profiláctico e do subsídio por doença atribuído na sequência daquele subsídio”, lê-se no artigo 325.º-J, aditado à Lei n.º2/2020, que será aprovado.

Na segunda-feira, no Twitter, Catarina Martins já tinha anunciado que outras duas propostas do Bloco seriam aprovadas (no total, o partido apresentou 24). “Há já acordo para incluir no Orçamento Suplementar duas medidas de elementar justiça na economia propostas pelo Bloco. Empresas participadas por sociedades sediadas em paraísos fiscais ficam excluídas de apoio público e a contribuição da banca é para valer”, escreveu a bloquista.

A votação das propostas de alteração ao Orçamento Suplementar na especialidade começou nesta terça-feira de manhã, na Comissão de Orçamento e Finanças, mas já se sabe que alguns diplomas terão de ser avaliados amanhã, entre eles: a proposta para apoio a sócio-gerentes; o apoio extra a desempregados; e a redução do prazo para ter acesso a subsídio de desemprego.

Para sexta-feira está marcada a votação final global do documento, cuja proposta do Governo foi aprovada na generalidade em 17 de Junho apenas com os votos contra de CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, que representam sete dos 230 deputados.

PS viabiliza proibição de apoios públicos a empresas sediadas em offshore O PS irá viabilizar as propostas de alteração ao Orçamento Suplementar que proíbem apoios públicos a empresas sediadas em paraísos fiscais, anunciou no Parlamento o vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia. "Consideramos que agora, numa fase de transição, e também olhando para aquilo que é a recuperação económica do país, é de todo justo que se proíbam apoios públicos para empresas sediadas em offshores, (...), e dessa forma queria informar que o grupo parlamentar do PS irá acompanhar as propostas que concorrem nesse sentido", anunciou João Paulo Correia no debate de especialidade sobre o Orçamento Suplementar, que decorre esta terça-feira na sala do Senado, no Parlamento. O deputado socialista vincou a diferença do actual período de recuperação face ao período do estado de emergência, em que "era desaconselhável uma medida que provocasse um impacto muito imediato e com grande dificuldade ou possibilidade de medir o impacto dessa proibição no período das respostas excepcionais e temporárias". Assim, "o grupo parlamentar do PS entende que, de facto, há diferenças entre empresas que tenham a sua actividade em território nacional e pagam impostos sobre os lucros da sua actividade em paraísos fiscais, e aquelas empresas que têm a sua actividade em Portugal e pagam impostos sobre os lucros da sua actividade em território nacional, e com isso financiam as receitas gerais do Estado todos os anos", afirmou. "Os apoios públicos, quando são dirigidos da mesma forma para estes dois tipos de empresas (...), este desequilíbrio verifica-se de forma mais acentuada" num quadro de "circunstâncias especiais como aquelas que marcam os dias de hoje", assinalou João Paulo Correia.