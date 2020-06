Baixas a 100%, electricidade verde, suspensão da entrega dos manuais escolares. O que os deputados já aprovaram

Começou nesta terça-feira de manhã a maratona de votação das 265 propostas de alteração ao Orçamento do Estado Suplementar para 2020. Algumas medidas dos partidos foram já rejeitadas (como a contratação de funcionários para escolas, o fim das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários ou a descida do IVA da electricidade) e outras aprovadas. Há também algumas cuja votação foi adiada para esta quarta-feira, entre elas: a proposta para apoio a sócio-gerentes; o apoio extra a desempregados; e a redução do prazo para ter acesso a subsídio de desemprego.

