Porto acordou sem autocarros: “A gente quer ir trabalhar e não pode”

A greve da STCP, que decorre nesta terça-feira, deixou os portuenses apeados, revoltados pela falta da informação. Muitos não sabiam sequer da paralisação ou foram notificadas na segunda-feira já bastante tarde.

Por isso, nas paragens da zona da Boavista não faltavam passageiros surpreendidos por não passar um único autocarro. Anabela Santos tinha de ir para a Gaia e não tem como o fazer: “É um absurdo, a gente precisa de eles e eles de nós”. A utente não se conforma: “A gente quer ir trabalhar e não pode”.

Quatro organizações sindicais convocaram para esta terça-feira uma greve na STCP, insatisfeitas com a ausência de avanços nas negociações sobre salários, carreiras e horários de trabalho dos 1200 funcionários da empresa. Na passada sexta-feira, o Tribunal Arbitral decidiu, por unanimidade, não decretar serviços mínimos para esta greve.

A paralisação estava marcada há três semanas mas só na segunda-feira à tarde é que foi anunciada, com a empresa a alertar para as perturbações previsíveis nas 73 linhas. Surge numa atura em que os operadores rodoviários privados ainda não repuseram os serviços suspensos durante a pandemia de covid-19 - espera-se que o façam a partir de amanhã - e em que as alternativas disponíveis, como o metro, estão limitadas na sua capacidade, para evitar grandes aglomerações de pessoas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É certo que a altura não parece a melhor, mas já se protelou muito, teve de ser agora”, admite Joaquim Luís, da Comissão dos Trabalhadores. O piquete de greves está em Francos, onde os autocarros permanecem parados. “Estamos cansados de promessas e indignados pela falta de conhecimento das várias tutelas”, diz Paulo Costa, do STAMP. Manuel Barbosa, motorista, subiu a um muro e falou para todos os motoristas: “Dois dias de greve alternados, à quarta e à sexta!”, defendeu.

A solução para muitos utentes foi recorrer ao metro, que circulou completamente lotado.

Texto editado por Ana Fernandes