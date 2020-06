Acabaram-se as aulas. E agora?

Barcelos

Férias de Verão

Entre jogos, actividades desportivas e ateliês, a animação tanto passa pelo Parque da Cidade, como pela biblioteca, Casa da Juventude, Galeria Municipal de Arte ou Museu de Olaria.

6 de Julho a 14 de Agosto

6-16 anos

Grátis

Guimarães

Férias Desportivas de Verão

Actividades desportivas e lúdico-pedagógicas para ocupar os tempos livres das crianças, reformuladas e adaptadas ao contexto actual. O ponto de encontro é o Multiusos vimaranense.

29 de Junho a 4 de Setembro

5-14 anos

50€/semana

Vila do Conde

Oficinas Verão com Ciência

Coelhos robóticos, catapultas engenhosas, forças invisíveis e cinema animado são algumas das propostas em cartaz no Centro Ciência Viva.

7 a 31 de Julho

6-14 anos

8€/dia; 5€/meio dia

Coimbra

Oficinas de Verão: Fotografia e Cinema de Animação

Duas oficinas criativas em torno da imagem, no Centro de Artes Visuais. Na de fotografia, que envereda tanto pelo analógico como pelo digital, as crianças aprendem a fotografar com jogos, constroem uma máquina em cartão e revelam o resultado num álbum final. A de cinema de animação propõe-lhes que façam um flip book e que realizem em conjunto um pequeno filme em stop motion. Mais informações: [email protected].

29 de Junho a 3 de Julho (Fotografia); 6 a 10 de Julho (Cinema de Animação)

5-11 anos

50€

Leiria, Lisboa, Oeiras e Porto

The Inventors - Campos de Férias de Verão

Prometem as “experiências mais originais e criativas”. Inventar, explorar e criar são os verbos de ordem. Circuitos eléctricos, canetas 3D, filmes, música, matraquilhos, catapultas e piões fazem parte da cartilha de actividades.

6 de Julho a 28 de Agosto

7-12 anos

194€/semana

Oeiras

Petit Chef - Férias de Verão

Nos workshops criados pela chef Joana Byscaia, as crianças aprendem a confeccionar as próprias refeições, num espaço especialmente desenhado para elas, e familiarizam-se com os ingredientes de uma alimentação saudável.

6 de Julho a 17 de Setembro

10-16 anos

200€/4 dias

Lisboa

Férias com Ciência no Pavilhão do Conhecimento

Ciência aplicada a experiências e projectos que podem ir do laboratório à cozinha. Os minicientistas perseguem insectos no exterior, contemplam estrelas, transformam t-shirts usadas, fazem escavações, constroem comedouros para aves, preparam pitéus com algas e muito mais.

29 de Junho a 11 de Setembro

6-12 anos

40€/dia; 160€/5 dias; 140€/4 dias; 114€/3 dias

Lisboa

Férias de Verão no Museu Berardo

Oficinas lúdico-pedagógicas que convidam à exploração de obras em exposição.

6 de Julho a 4 de Setembro

6-13 anos

130€/semana

Lisboa

Oficinas de Férias de Verão na Culturgest

Exploração de materiais, histórias, expressão dramática e musical, desenho, performance, instalação. O objectivo é conhecer e desenvolver as várias expressões artísticas e o sentido crítico no contacto com as artes contemporâneas.

29 de Junho a 17 de Julho

7-12 anos

50€/semana (manhãs ou tardes)

​Lisboa

Oficinas de Verão da Casa Fernando Pessoa

No Jardim da Estrela, fala-se de escrita, sinais, formas de comunicar e palavras escondidas, em semanas de actividades sob os signos A tua escrita é a tua marca e A natureza sabe o que diz​.

6 de Julho a 28 de Agosto

6-12 anos

50€/semana

Lisboa

Férias no Museu

Com o mote Este museu é teu, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência propõe uma série de actividades para descobrir cheiros, ondas, cores, formas e texturas.

13 a 24 de Julho

6-12 anos

25€/dia; 100€/semana

Lisboa

Férias de Verão no Zoo

O Jardim Zoológico de Lisboa propõe desafios e actividades temáticas online para ocupar os tempos livres dos exploradores da natureza.

6 de Julho a 28 de Agosto

3-16 anos

Grátis

Lisboa

Férias de Verão na Casa do Artista

Workshop de artes performativas dinamizado pela OTL - Oficinas Teatro Lisboa.

22 de Junho a 31 de Julho

7-16 anos

145€/semana

Faro

Oficinas Férias Verão

O Centro Ciência Viva do Algarve põe os mais novos a fazer reciclagem, contar histórias com ciência, fazer pizas solares, ser arquitectos por um dia, dar mergulhos salgados, produzir papel, fazer teatro sombra 3D, desenhar postais luminosos ou até aprender truques de sobrevivência.

30 de Junho a 31 de Julho

5-10 anos

8€/tarde

Portimão

Férias de Verão

Ténis, surf, canoagem, vela, dança, gincanas, jogos de água e oficinas de expressões compõem o programa ao ar livre. Dentro de portas, há propostas na biblioteca, no museu, no teatro e na Quinta Pedagógica.

29 de Junho a 14 de Agosto

6-12 anos

15€/semana