Le Monumental Palace volta a abrir-se à Avenida dos Aliados esta semana

É já no próximo dia 3 de Julho que o Le Monumental Palace, hotel de luxo da cadeia Maison Albar situado na Avenida dos Aliados, no Porto, retoma a sua actividade, depois do encerramento forçado pela pandemia de covid-19.

No período em que esteve de portas fechadas, o hotel procedeu a “acções de formação das suas equipas”, tendo melhorado “os procedimentos de higienização de todos os espaços” e implementado as medidas de segurança recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde e do Turismo de Portugal, o que lhe valeu a atribuição do selo Clean&Safe.

Não são apenas os 63 quartos e 13 suítes que passam a estar disponíveis para receber hóspedes: também o Café Monumental, janela aberta para a sala de visitas do Porto, voltará a funcionar, a partir das 7h, e com um menu readaptado pelo chef Julien Montbabut "com base nas tipicidades da Cidade Invicta”, lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Regressam igualmente os tratamentos disponibilizados pelo spa Nuxe, que também está aberto a não-hóspedes. “O leque de massagens permanece inalterado, embora a capacidade máxima do espaço e a utilização do ginásio estejam ainda sujeitas às restrições em vigor”, informa o mesmo comunicado.

A reabertura do Le Monumental Palace segue-se às das unidades do mesmo grupo de Paris e Nîmes, em França. A administração da cadeia Maison Albar perspectiva “uma retoma favorável para o Porto no decorrer dos próximos meses”.