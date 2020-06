Europa Park e Rulantica reabriram. Alguns dos parques aquáticos em Portugal também

O Europa Park, em Rust, na Alemanha, reabriu há cerca de um mês, enquanto o novo complexo aquático do parque, Rulantica, inaugurado há poucos meses, voltou a receber visitantes no dia 10 de Junho. Para fazer face à propagação do coronavírus, o segundo segundo parque de diversões mais visitado da Europa reabre com novas regras de higiene e segurança, estipuladas pelas autoridades de saúde.

Para além de ser necessário manter uma distância física de 1,5 metros entre os visitantes, usar máscara e desinfectar regularmente as mãos, os parques têm um limite diário de visitantes: segundo o comunicado de imprensa, os bilhetes têm de ser adquiridos online, para uma data específica, não estando disponíveis no local, de forma a garantir o cumprimento da capacidade máxima imposta pelas autoridades. A medida, aponta a empresa, acaba igualmente por permitir aos visitantes “desfrutar de ambos os parques com maior tranquilidade”.

A higienização regular de todas as áreas, a água com cloro do parque aquático e a presença permanente de funcionários que receberam formação específica contribuem também para garantir as necessárias condições de segurança que, conforme indica o comunicado, se estendem aos seis hotéis e aos muitos restaurantes.

O Europa Park apresenta 15 áreas temáticas europeias, da Islândia à Grécia, e mais de 100 espectáculos e atracções, entre as quais se destacam as montanhas-russas, como a Star Silver (das maiores da Europa) e a Wodan-Timburcoaster (que atinge uma velocidade acima de 100 km/h). Já os mais pequenos podem fazer uma viagem espacial na Mission Austronat.

A Rulantica, inaugurada em Novembro de 2019, tem nove áreas distintas e 25 atracções, como escorregas, um glaciar para quem gosta de adrenalina, uma cidade construída sobre palafitas e uma piscina com ondas e cascatas. Há ainda um lago e uma lagoa, mais direccionados para uma experiência relaxante.

Em Portugal, as recomendações da Direcção-Geral da Saúde permitiram a reabertura dos parques aquáticos a partir de 15 de Junho. O Aquaparque, na Madeira, reabriu no dia 20 de Junho, o Parque Aquático de Amarante no dia 26 e o Slide&Splash, em Lagoa (Algarve), no dia 29, com novas medidas de distanciamento físico, de tratamento das águas das piscinas e maior presença de equipas nas tarefas de desinfecção e segurança sanitária. No caso do Slide&Splash, é obrigatória a marcação do dia da visita. Já o Aquashow, em Quarteira, permanecerá encerrado durante o Verão, apesar da abertura do hotel estar agendada para dia 1 de Julho.

Texto editado por Sandra Silva Costa