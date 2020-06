Elevador de Santa Justa gratuito e muitos descontos: Lisboa quer atrair turistas portugueses

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) já tinha apresentado um programa de apoio ao turismo interno com descontos para lisboetas e portugueses de outras zonas do país. Agora, a momentos de lançar a campanha “Encontrei Lisboa”, revela mais iniciativas, disponíveis de Julho a Setembro.

A campanha assenta em duas frentes, com descontos diferenciados para quem mora em Lisboa e quem visita a capital. Neste caso, as ofertas disponíveis são integradas em programas que incluem estadia mínima de duas noites em quarto duplo e pequeno-almoço incluído, diferenciadas consoante a categoria de hotel escolhida (160€/base, 190€/plus e 240€/premium). As ofertas estarão limitadas ao stock existente.

Estes pacotes criados para os turistas portugueses dão “direito a circular gratuitamente durante um dia nos transportes públicos” com a oferta de dois Lisboa Card, duas experiências à escolha e “ainda vários incentivos complementares disponibilizados por restaurantes, rent-a-car e municípios da região”, anunciava a entidade em meados de Junho.

De acordo com o novo anúncio, o acesso “ao Elevador de Santa Justa, aos funiculares eléctricos da Carris e ao Aerobus” será gratuito. E há diversos descontos em transportes turísticos e adegas, entre outros.

A Carristur, por exemplo, vai oferecer 25% de desconto no Yellow Boat e no Hills Tramcar e 50% de desconto no Belém Bus Tour, para dar oportunidade aos residentes em Portugal de “passearem no rio Tejo e desfrutarem da magnífica paisagem sobre Lisboa”, aproveitarem uma “viagem pelas colinas da cidade através de um veículo histórico” ou descobrirem “Lisboa a quatro metros de altura” num autocarro que “mostra a capital de uma perspectiva única”.

Já a Cityrama apresenta um desconto de 50% em quase todas as linhas combinadas de “hop on hop off”, enquanto a Live Electric Tours dá 25% de desconto na compra de qualquer passeio guiado pela cidade. No caso de preferirem alugar um carro, a TBVRent oferece “um desconto especial” de 30%, enumera a região de turismo de Lisboa em comunicado.

Incluídas nestas ofertas, está ainda a visita com prova de vinhos e petiscos a cinco adegas da região de Lisboa, com preços por pessoa que variam entre 6,50€ e 18€ (Casa de Atalaia, Fernão Pó, Filipe Palhoça Vinhos, José Maria da Fonseca e Quinta do Piloto). Nestes casos, será necessário fazer reserva prévia.

Também “vários restaurantes” da região de Lisboa vão oferecer “condições especiais” aos visitantes portugueses este Verão, com “a oferta de descontos no preço final ou ofertas de aperitivo e/ou sobremesa”, revela ainda a ERT-RL.

Para quem vive na região de Lisboa, existem três tipos de ofertas exclusivas, anunciadas em meados de Junho: jantar e assistir a um espectáculo numa casa de fados por 25€; fazer uma das experiências guiadas, a 20€ (arte urbana do bairro Padre Cruz e Quinta do Mocho, “descobrir segredos” da Lisboa Antiga num passeio a pé; observar golfinhos no Sado; visitar uma adega em Palmela, Azeitão, Colares ou Bucelas; passear em Cascais, Sintra e cabo da Roca; ou visitar o Palácio Nacional de Mafra); e, por 12,50€, adquirir um Lisboa Card, que “permite o acesso livre durante um dia a 35 museus, monumentos e atracções de Lisboa e inúmeros descontos”.

A iniciativa, criada em parceria com a Associação Turismo de Lisboa, empresas, associações e municípios da região, deverá ficar disponível em breve no site da entidade de turismo.