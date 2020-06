Privados chumbam proposta do Estado para a TAP

Os accionistas privados da TAP chumbaram na segunda-feira à noite a proposta que o Estado lhes apresentou para aceder ao empréstimo já aprovado por Bruxelas. Ao que o PÚBLICO apurou, as negociações entre as duas partes continuam, mas o Expresso avança que a TAP vai ser nacionalizada.

O PÚBLICO apurou que as negociações têm sido muito difíceis, marcadas por uma enorme divergência entre o Governo e os accionistas privados.

O consórcio privado Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa detém 45% do capital da TAP, mas controla a gestão da companhia. O Estado, com 50%, e os trabalhadores, controlam os restantes 5%.

Depois do empréstimo de emergência à TAP ter sido aprovado por Bruxelas a 10 de Junho, na segunda-feira David Neeleman, um dos accionistas, veio, em comunicado, garantir “o empenho dos privados” na companhia aérea e agradeceu “muito” o empréstimo do Estado, afirmando que os privados aceitavam a entrada do Estado na comissão executiva da TAP.

“Apesar de não ter sido essa a nossa proposta, agradecemos muito o apoio do Estado português através de um empréstimo de emergência à TAP e aceitamos obviamente as medidas de controlo da utilização desse empréstimo”, escreveu Neelman. À noite os privados chumbavam a proposta do Estado.

A TAP registou prejuízos de 395 milhões de euros no primeiro trimestre do ano deste ano. Os resultados foram afectados “por eventos relacionados com a pandemia”, como o reconhecimento de encargos com a cobertura de risco de combustível (150 milhões) e por diferenças cambiais negativas (100 milhões).

Contudo, “excluindo estes dois efeitos”, os resultados líquidos da transportadora teriam igualmente sido negativos em 169,9 milhões de euros (que comparam com perdas de 107 milhões no mesmo trimestre de 2019)