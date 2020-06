Fluxos de empresas estrangeiras para offshores caem para metade

O volume das transferências feitas por empresas e cidadãos a partir de Portugal para paraísos fiscais teve uma queda significativa em 2019 face ao ano anterior. O recuo deve-se sobretudo ao facto de as empresas estrangeiras com contas abertas em bancos portugueses terem enviado para os territórios offshore ou de baixa tributação metade do valor que tinham transferido em 2018.

Continuar a ler