V. Guimarães supera V. Setúbal em jogo de expulsões

O V. Guimarães venceu esta terça-feira, por 2-0, na recepção ao V. Setúbal, em partida da 29.ª jornada, passando a somar 43 pontos, aproveitando para aproximar-se de Rio Ave (44 pontos e menos um jogo) e Famalicão (45 pontos).

Depois da derrota no derby minhoto, o Vitória deu uma resposta positiva, alcançando a primeira vitória desde o regresso do campeonato, contrastando com o Vitória sadino, que leva onze encontros sem vencer, com seis empates e cinco derrotas. Com este desfecho, a formação de Setúbal vê o Portimonense aproximar-se, estando já a três pontos.

O jogo começou com os minhotos a falharem um penálti, por André André, logo aos 4 minutos, o que Edwards corrigiu com um grande golo (29'). Os visitantes regressaram decididos na segunda parte, mas acabaram por ceder. Especialmente quando Leandrinho recebeu ordem de expulsão, a 20 minutos do final.

O V. Guimarães aproveitou para marcar o segundo, num chapéu de Ouattara (84'), decidindo um jogo que acabou com mais duas expulsões directas, com Guedes e Sílvio a deixarem a equipa em apuros para a recepção ao Paços de Ferreira.