Taça das Nações Africanas adiada para 2022

A próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), originalmente agendada para Janeiro e Fevereiro do próximo ano, vai ser adiada por um ano, decidiu nesta terça-feira a Confederação Africana de Futebol. O torneio vai manter-se nos Camarões, no mês de Janeiro, mas ainda sem datas.

A qualificação para a CAN esteava a decorrer quando todo o futebol mundial foi interrompido devido à pandemia da covid-19, sendo que ainda estão por marcar as datas em que irão decorrer os jogos que não se disputaram. Apenas o país organizador tinha um lugar assegurado entre as 24 selecções que irão disputar o torneio.

Os Camarões também irão receber as meias-finais e final da Liga dos Campeões Africanos, sendo todos os jogos disputados em Douala.