Rio Ave supera Sp. Braga em jogo com sete golos

O Rio Ave venceu esta terça-feira, por 4-3, o Sp. Braga, em partida da 29.ª jornada que lhe valeu a ultrapassagem ao Famalicão e um quinto lugar a três pontos dos bracarenses, que falharam na hora de pressionar o Sporting.

O Sp. Braga até entrou bem, a suportar as investidas do Rio Ave e a ripostar com assinalável eficácia, marcando por Paulinho (21'), num erro de Al Musrati, e por Ricardo Horta (27'), num livre directo.

Desolado, Carlos Carvalhal não imaginava a reacção autoritária da equipa vila-condense, que no intervalo de um minuto igualou com golos de Taremi (34') e Nuno Santos (35'), para confirmar a reviravolta assinada por Gelson Dala (41'), ainda na primeira parte.

O segundo tempo teve menos golos, mas muita emoção, com Paulinho a igualar o encontro (81'), num cabeceamento insuficiente para evitar a derrota, provocada por uma mão de Rolando na área. Taremi aproveitou o castigo máximo para converter o golo decisivo, aos 90+6’.