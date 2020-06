Reacções à crise no Benfica: “Chega de comportamentos infantis”

Nas últimas horas, têm sido várias as reacções à crise instalada no Benfica, depois da derrota registada na Madeira, diante do Marítimo, que terá hipotecado a corrida pelo título nacional. A menos de quatro meses das eleições para a direcção do clube, discute-se também a eventualidade de eleições antecipadas.

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica

“Não estamos onde gostaríamos de estar, mas isso não pode levar-nos a comprometer tudo o que construímos até aqui. Não podemos comprometer a solidez estrutural pela conjuntura de resultados, que são de facto negativos. Mas também é tempo de tirarmos consequências disto que se está a passar no Benfica. Eleições antecipadas? Sou a favor da estabilidade” (declarações prestadas à TSF).

Stefan Schwarz, antigo jogador

“Tudo passa pelo balneário, mais nada, simples como isso! Quando há unidade, é tudo possível; quando não há, é mais provável que não haja estabilidade. Isto dói a nós todos!!! Desistir, nem pensar! Chega de comportamentos de jardim infantil! Voltamos mais fortes no próximo ano!! Parabéns ao Marítimo!”

Bruno Costa Carvalho, candidato à presidência

“Entendo e compreendo a grande insatisfação dos Benfiquistas com a actual situação que vivemos. Também ficou bem claro que o chumbo do orçamento foi um reflexo desse descontentamento que ontem ainda se agravou mais. No entanto, não é suficiente apontar os erros. É absolutamente crucial apontar o caminho do futuro.”

Gaspar Ramos, antigo dirigente

“A minha percepção do Bruno Lage como treinador nunca foi boa. Houve uma série de circunstâncias que se reuniram para que o Lage pudesse ser campeão no ano passado. As pessoas só avaliaram por isso, mais nada. O Benfica precisa de um treinador de outro nível. Um grande treinador não é só aquele capaz de gerir a equipa em campo, há muita coisa que é necessária para gerir um grupo”, (declarações prestadas ao jornal Record).

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência

“[Luís Filipe Vieira] Não se pode refugiar em declarações equívocas, como ontem, em que o presidente diz uma coisa e o treinador diz outra. Aquela declaração do presidente do Benfica é uma completa falácia nos termos e nas conclusões. Se ele é o responsável por aquilo tudo, demitir-se-ia? Quanto muito convocaria novas eleições. Convoque eleições agora ou em Outubro, eu irei a eleições” (declarações prestadas à TSF).