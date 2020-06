Bruno Lage já deixou o centro de treinos do Seixal

O até agora treinador do Benfica, Bruno Lage, abandonou há minutos o centro de treinos do Seixal, numa altura em que ainda decorre a sessão de trabalho do plantel prevista para as 16h. O abandono do técnico surge depois da confirmação das negociações para a rescisão do contrato.

O dia seguinte à derrota com o Marítimo, que agudizou a crise desportiva da equipa principal de futebol do Benfica, tem sido relativamente tranquilo. Bruno Lage, que comunicara ao presidente, Luís Filipe Vieira, a vontade de colocar o cargo à disposição, chegou ao Seixal pelas 11h e saiu, em viatura própria, pouco depois das 16h.

Para essa hora estava prevista uma sessão de banhos e massagens, sendo que não se sabe quem irá acompanhar o plantel no imediato. Nélson Veríssimo, até agora adjunto de Lage, é a solução mais imediata para assegurar a transição, mas Renato Paiva, técnico da equipa B com experiência de trabalho noutros escalões da formação, é também uma possibilidade.

Até ao momento, não houve nenhuma tomada de posição pública por parte da direcção do Benfica, depois de Luís Filipe Vieira ter manifestado a intenção de falar com a família e reflectir sobre o futuro. A única comunicação oficial feita nesta terça-feira foi o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dar conta das negociações com Bruno Lage, que tem contrato até 2024.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que está a negociar um princípio de acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, explicaram os “encarnados”.