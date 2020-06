Bruno Fernandes deixa United às portas da Champions

A influência de Bruno Fernandes no Manchester United cresce a cada dia que passa. O médio português não precisou muito tempo para se assumir como a grande figura da equipa e isso ficou mais uma vez bem explícito nesta terça-feira, no triunfo dos “red devils” por 0-3 sobre o Brighton & Hove Albion, em jogo da 32.ª ronda da Premier League inglesa.

O ex-médio do Sporting marcou dois dos três golos do United, que, com este triunfo, se aproximou dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões - está no quinto lugar, com 52 pontos, menos dois que o Chelsea, que tem nesta quarta-feira um derby londrino com o West Ham United.

Foi um jogo praticamente de sentido único, em que a equipa de Ole-Gunnar Solskjaer ficou confortável bem cedo, graças ao golo de Mason Greenwood logo aos 16’. Em cima da meia-hora, aos 29’, Bruno Fernandes marcou o seu primeiro do jogo, num excelente pontapé de fora da área, após passe de Paul Pogba. Já na segunda parte, o internacional português fez o 0-3 aos 5-0, a concluir de forma exemplar um contra-ataque da formação de Manchester.

Bruno acabaria por sair aos 64’, já com o jogo perfeitamente controlado. Com a sua exibição em Brighton, o médio por quem o Manchester United pagou 55 milhões de euros elevou a sua conta de golos para seis em 13 jogos - mais os 15 que marcou na primeira metade da época com a camisola do Sporting.