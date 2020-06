“Bomba” de Ronaldo no triunfo da Juventus

Cristiano Ronaldo não tem sido um nome consensual nas primeiras semanas de desconfinamento do futebol italiano, mas o capitão da selecção portuguesa não se esqueceu de como se marcam golos espectaculares. Nesta terça-feira, em Génova, CR7 teve um desses momentos no triunfo da Juventus, por 1-3, em mais uma jornada da Série A italiana. Depois da vitória da Lazio sobre o Torino, no final da tarde (1-2), a “Juve” precisava de manter as distâncias na luta pelo título e estes três pontos conquistados em Génova repuseram a distância para os romanos em quatro pontos.

Depois de uma primeira parte sem golos, a Juventus entrou para a segunda praticamente a ganhar e com um momento de espectáculo de Dybala, que resultou no 0-1, aos 50’ - o argentino ganhou a bola na área adversária, deixou um par de adversários presos à relva e rematou sem oposição para o primeiro golo do jogo.

Pouco depois, aos 57’, chegou o momento espectacular de Ronaldo. Numa jogada de ataque rápido, Pjanic, que vai jogar no Barcelona na próxima época, deixou a bola no português, que arrancou um tiro indefensável de fora da área, para o 0-2. E aos 66’, foi Douglas Costa a protagonizar mais um grande momento, com um chapéu de fora da área que resultou no 0-3.

O Génova ainda marcou o seu golo de honra, com outro grande momento de Pinamonti, aos 75’ - recebeu a bola na área, tirou Cuadrado do caminho e fez o 1-3 para os genoveses, que continuam com vida difícil na Série A, apenas mais um ponto que o Lecce, o primeiro dos que estão em posição de descida.