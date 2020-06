Pérolas de ironia

Nunca antes publicado em Portugal, Juan José Arreola (1918-2001) é um dos mais conceituados autores mexicanos do século XX, ao lado de nomes como Juan Rulfo, Octavio Paz ou Carlos Fuentes, todos eles com várias obras vertidas para português. Nascido em Ciudad Guzmán, frequentou apenas o equivalente ao ensino primário, começando a trabalhar como aprendiz de encadernador e, depois, numa tipografia. Aí ganhou o gosto pelos livros, enquanto objecto, uma vez que o da leitura já lhe tinha sido inculcado por um professor. Estas e outras curiosidades são-nos contadas pelo próprio, no excelente prefácio que abre esta edição, escrito em 1971.

Continuar a ler