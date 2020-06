Estudo sugere que uma variante do vírus da gripe suína tem “potencial pandémico”

Uma equipa de cientistas da China e do Reino Unido refere num artigo publicado esta segunda-feira na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que uma variante do vírus da gripe suína tem “o potencial de disseminação pandémica em humanos”. Outros investigadores que não fizeram parte deste trabalho referem que estes resultados não são motivo de alarme, mas que mostram que devemos estar atentos e ir preparando respostas eficazes.

