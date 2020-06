Stay Away Covid. Protecção de Dados pede mais garantias sobre a app que avisa de contactos com infectados

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) já avaliou a aplicação móvel (app) portuguesa que permitirá alertar as pessoas de contactos próximos com alguém infectado com o novo coronavírus. A avaliação de impacto, publicada esta segunda-feira, deverá ser revista, tendo em conta os “aspectos críticos sinalizados”.

