Reddit fecha fórum de apoio a Donald Trump

A plataforma de fóruns Reddit fechou esta segunda-feira o fórum r/The_Donald, um espaço utilizado por apoiantes do Presidente dos Estados Unidos, depois de apontar que os utilizadores e as publicações feitas não cumpriam com as regras da plataforma. A rede social junta-se assim ao Twitter e ao Facebook na restrição de conteúdos associados a Donald Trump, justificando-se com a luta contra o discurso de ódio e mensagens racistas, homofóbicas e misóginas e contra teorias da conspiração.

Além do r/The_Donald, cerca de dois mil espaços semelhantes foram encerrados, inclusive fóruns da esquerda americana, sendo que a maior parte estavam inactivos. A rede social actualizou as suas políticas de conteúdos e, numa publicação, o CEO da empresa Steve Huffman, disse que o fórum maioritariamente utilizado por apoiantes do Presidente não obedecia às regras em torno do discurso de ódio há vários anos.

“Todas as comunidades no Reddit têm de seguir as nossas políticas de conteúdo de boa-fé. Banimos o r/The_Donald porque não o fez, apesar de todas as oportunidades”.

Huffman também afirmou que houve ameaças de violência contra a polícia e políticos no fórum, que motivaram a restrição de conteúdos. A última actualização fechou de vez o espaço de discussão.

A decisão surge depois de manifestantes dentro do movimento Black Lives Matter terem pressionado o Reddit a mudar a sua posição, criticando a atitude passiva da rede social sobre conteúdos ofensivos e agressivos dos apoiantes de Trump. Não é a primeira vez que o Reddit fica debaixo de fogo: a rede social também permitiu a distribuição de fotografias explícitas sem consentimento e a criação do fórum r/WatchPeopleDie, onde era permitido publicar e visualizar vídeos de pessoas a morrerem em directo de forma explicitamente violenta.

Huffman, respondendo a utilizadores, também explicou que o fórum favorável a Donald Trump “antagonizou outras comunidades e recusou-se a seguir as nossas expectativas mais básicas”. O fórum já tinha sido suspenso e etiquetado com um aviso de que ali seria encontrado discurso racista, homofóbico e violento.

De igual forma, o fórum r/ChapoTrapHouse, composto por utilizadores de extrema-esquerda, foi banido pelos mesmos motivos.

A nova política de conteúdos do Reddit começa por pedir aos utilizadores para terem em consideração a existência de pessoas diferentes. “Lembrem-se do humano. O Reddit é um espaço para criar comunidades e de pertença, não para atacar grupos marginalizados e vulneráveis de pessoas. Toda a gente tem o direito de usar o Reddit livre de assédio, bullying e ameaças de violência”.

Contra o ódio nos streams

O Reddit não foi a única grande rede social a fechar as portas a conteúdos associados a Donald Trump. O Twitch, uma plataforma de streaming em directo detida pela Amazon, usada principalmente para utilizadores transmitirem-se a jogar online, suspendeu esta segunda-feira o canal do Presidente americano.

Citando os mesmos motivos que o Reddit, a porta-voz do Twitch afirmou que “conduta de ódio não é permitida no Twitch” e, por isso, “o canal do Presidente Donald Trump foi suspenso temporariamente por comentários feitos em stream e os conteúdos ofensivos foram removidos”.

Neste canal eram emitidos discursos do Presidente norte-americano. Um desses discursos que motivou a suspensão foi um dos seus mais famosos, de 2016, quando disse que o México enviava violadores para os Estados Unidos (uma acusação que seguia a política anti-imigração que tem pautado a campanha e presidência de Trump).

Apesar de o Twitch ser utilizado primariamente para transmitir sessões de jogo, com comentários em directo, a plataforma é também utilizada para transmitir eventos desportivos e políticos. Segundo a equipa de Trump, o canal do Presidente tem 15 milhões de utilizadores diários.

O mundo das redes sociais vira-se contra o Presidente

O Reddit e o Twitch são os mais recentes espaços digitais a limitarem e a restringirem conteúdos afectos a Donald Trump e, especialmente, a combaterem o discurso de ódio. A discussão em torno do papel das redes socais contra a desinformação arrancou quando no final de Maio, o Twitter, a rede social mais usada por Trump (onde tem mais de 80 milhões de seguidores), passou a sinalizar publicações do líder americano onde constavam conspirações sobre fraude eleitoral.

Os protestos contra o racismo e a violência policial – que começaram com a morte de George Floyd e espalharam-se pelos Estados Unidos e pelo mundo – pressionaram ainda mais as redes sociais, especialmente depois de Donald Trump ter ameaçado protestantes com acção policial. O Twitter respondeu, e classificou tweets do Presidente como apologia à violência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

Na semana passada, depois de muita insistência por parte dos utilizadores e de alheamento por parte da rede social, o Facebook seguiu as pisadas da concorrência e declarou que iria vigiar mais rigorosamente discurso de ódio e declarações do Presidente Donald Trump.

O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que antes criticou o Twitter pela mesma atitude (afirmando que as redes sociais não deviam ser “o árbitro da verdade”), decidiu que a rede social passaria a assinalar publicações de políticos que violem as regras da plataforma, especialmente as que patrocinem notícias falsas.