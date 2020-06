Direito de Resposta: “Queixa precipitou registo de site de desinformação na ERC” — Publicação por deliberação da ERC

No dia 28 de Janeiro de 2020 foi publicado no PÚBLICO uma notícia intitulada “Queixa precipitou registo de site de desinformação na ERC” que refere o Jornal Online NOTÍCIAS VIRIATO.

No artigo, o NOTÍCIAS VIRIATO é descrito como um “site de desinformação” que partilha “conteúdo enganador ou manipulado e que não respeita o código deontológico dos jornalistas”.

O NOTÍCIAS VIRIATO repudia e condena estes insultos e calúnias lesivos do seu bom nome, reputação e honra.

O NOTÍCIAS VIRIATO, Órgão de Comunicação Social registado na Entidade Reguladora da Comunicação Social com o número de registo 127352, é um Jornal Online Livre e Independente que defende o primado do Estado de Direito e a Liberdade de Pensamento, de Expressão e de Imprensa com o objectivo de estimular o pluralismo e contrabalançar o enviesamento do Jornalismo Português.

Por que razão o PÚBLICO não sentiu necessidade de ouvir o Director do NOTÍCIAS VIRIATO, António Abreu, para responder a estas acusações infundadas e proporcionar o contraditório?

António Pedro Cláudio Abreu, director do NOTÍCIAS VIRIATO