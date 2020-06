Covid-19: mais quatro mortos e 266 casos. Número de internados é o maior desde 7 de Maio

Portugal regista, nesta segunda-feira, quatro mortes pela covid-19 do que no domingo, o que equivale a um aumento de 0,3%, num total de 1568 registadas desde Março.

Há, ainda, mais 266 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 (o vírus que provoca a covid-19), um aumento de 0,6%, fazendo subir o número total de casos confirmados para 41.912. Dos 266 casos confirmados esta segunda-feira, 225 foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou o equivalente a 85% do total de novos casos. No Norte foram identificados 25 novos casos, seis no Centro, seis no Alentejo, três no Algarve, e um novo caso nos Açores (o primeiro em 23 dias).

Há registo de 489 internados (mais 31 do que no domingo, ou 6,8% de aumento), dos quais 71 em unidades de cuidados intensivos (menos quatro). É o maior número diário de internamentos em enfermaria geral desde 7 de Maio, quando se registaram 36 internamentos.

Contam-se mais 139 pessoas recuperadas, num total de 27.205 curados desde o início da pandemia em Portugal. Feitas as contas, há 13.139 casos activos (depois de subtraídos ao total de casos os números de pessoas curadas e óbitos).

Três das quatro mortes registadas nas últimas 24 horas aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo; uma no Norte. António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, indicou esta segunda-feira que a taxa de letalidade global da covid-19 em Portugal é de 3,7%. Já a taxa de letalidade acima dos 70 anos corresponde a 16,3%.

No domingo registaram-se em Portugal 41.646 casos confirmados, 1564 mortes e 27.066 casos recuperados. Em todo o mundo já há mais de dez milhões de casos positivos, meio milhão de mortes e cinco milhões de recuperados, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, que tem estado a compilar os dados em todo o mundo desde o início do ano.